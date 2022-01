(La Quinta) Hudson Swafford a brisé l’égalité grâce à un aigle au 16e trou et il a remporté le tournoi American Express pour une deuxième fois en cinq ans, dimanche.

John Nicholson La Presse Canadienne

Swafford a remis une carte de 64 (-8) et il a conclu le tournoi avec un pointage cumulatif de -23 sur le parcours Stadium.

À égalité au sommet avec Brian Harman et Francesco Molinari, Swafford a placé sa balle à seulement huit pieds du trou au 16e fanion, une normale-5.

Swafford a ensuite inscrit un oiselet au 17e trou avant de terminer sa journée avec une normale. Il a devancé Tom Hoge (68) par deux coups pour obtenir un troisième titre en carrière sur le circuit de la PGA.

Hoge a raté une belle occasion d’obtenir un premier titre dans la PGA, à son 201e départ en carrière. Il a inscrit cinq oiselets et un boguey.

Lee Hodges et Paul Barjon partageaient le premier échelon après 54 trous, mais ils n’ont pas réussi à maintenir le rythme.

Hodges a joué 70 et il a conclu le tournoi à égalité en troisième position avec Harman (64) et Lanto Griffin (67). Barjon a signé une carte de 73 et il a dégringolé au 10e rang, à six coups du vainqueur.

En vertu d’un pointage cumulatif de -14, Roger Sloan s’est avéré le Canadien le mieux classé du tournoi, en 14e position. Ses compatriotes Adam Hadwin (25e), Nick Taylor (33e), Adam Svensson (49e) et Michael Gligic (55e) participaient aussi aux rondes du week-end.