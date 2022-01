PHOTO MATT YORK, ASSOCIATED PRESS

(Kapalua) Cameron Smith a réussi deux longs aigles et il a pris les commandes du tournoi des Champions de la PGA, jeudi.

Doug Ferguson Associated Press

Smith a inscrit un aigle au cinquième trou et il a répété l’exploit au 15e fanion pour remettre une carte de 65 (moins-8) sur le parcours Plantation à Kapalua, à Hawaii.

Plus de la moitié des 38 golfeurs présents au tournoi ont joué sous les 70, alors que les conditions de jeu étaient plutôt calmes.

Revenant de la plus longue pause volontaire de leur carrière, Patrick Cantlay et Jon Rahm ont profité de ces conditions pour se hisser à égalité au deuxième rang après avoir bouclé le parcours en 66 coups. Daniel Berger partage la position avec eux.

Cantlay a surmonté un boguey au premier trou et il a réussi six oiselets et un aigle. Rahm n’a pas été en mesure de tirer avantage des normales-5, mais il n’a commis aucun boguey.

Les deux golfeurs faisaient partie des aspirants pour le titre de la Coupe FedEx, la saison dernière. Cantlay a remporté la somme de 15 millions US — et le titre de joueur de l’année dans la PGA — après avoir triomphé au Championnat du circuit.

Aucun Canadien ne prend part à ce premier évènement de l’année 2022.