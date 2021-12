Tiger Woods et son fils Charlie

(Orlando) À l’exception de la voiturette au lieu de marcher, Tiger Woods ressemblait parfois à ce qu’il a été, samedi. Pas souvent, mais quand même.

Doug Ferguson Associated Press

« J’ai peut-être frappé deux ou trois coups exactement comme je le voulais », a dit Woods, qui prend part au Championnat PNC avec son fils de 12 ans, Charlie.

Qu’il puisse jouer est déjà un succès, vu ses blessures à la jambe droite subies dans un accident de voiture il y a 10 mois, à Los Angeles.

Woods a dit que les médecins ont abordé une amputation. Pendant trois mois, il a été immobilisé dans un substitut de lit d’hôpital chez lui, en Floride.

Dans ce retour au jeu prime la camaraderie, plus que la compétition. « Nous nous sommes beaucoup amusés », a mentionné Woods.

Lui et Charlie ont joué 62 et se trouvent cinquième, à trois coups des meneurs Stewart et Reagan Cink.

Au troisième trou, une normale 5, Woods a logé la balle à huit pieds de la coupe avec un fer 4, à partir de 220 mètres.

« C’était tout simplement ridicule, a déclaré Justin Thomas. Je l’ai regardé et dès qu’il s’est assis dans le chariot, il a souri un peu.

« C’est le genre de coup qu’il réussissait quand il était en bonne santé. » Il n’est pas assez rétabli pour reprendre un horaire régulier, par contre.

« L’endurance n’est pas là, a reconnu Woods, dont la dernière compétition remonte à un an-ce même Championnat PNC, où lui et son fils ont fini septièmes, parmi 20 équipes.

« C’était épuisant alors la ronde s’est déroulée lentement, a dit Woods.

« Si je veux réintégrer le circuit, je vais devoir récupérer l’endurance et frapper des milliers et des milliers de balles. Ça prend du temps, c’est tout. »

Woods marchait parfois de façon laborieuse – tout comme Mike Thomas. Professionnel de club âgé de 62 ans, il a un disque bombé dans le dos et a souvent fait la grimace.

« C’est un succès que mon père et Tiger aient réussi à disputer 18 trous », a dit Justin Thomas.

La plupart des 3000 spectateurs suivaient Woods et son fils, qui a livré sa part de bons coups.

Woods a déjà dit qu’il n’envisagerait jamais de demander à utiliser une voiturette dans un tournoi régulier ; si c’était la seule façon de jouer, alors il se décommanderait.

« Au niveau de la qualité des coups, il n’est pas si loin, a déclaré Justin Thomas. Mais devoir marcher pendant 72 trous plusieurs semaines de suite, c’est une autre histoire. »