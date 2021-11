(NASSAU, Bahamas) Tiger Woods n’avait rien à dire sur l’accident de voiture de février qui lui a fracassé la jambe droite, et il avait encore moins à dire sur ce que lui réserve son avenir dans le golf. Si ce n’est qu’il est loin de savoir s’il pourra un jour rivaliser avec les meilleurs.

Associated Press

« Je peux me présenter ici et organiser un évènement, je peux jouer un parcours par-3, je peux frapper quelques coups, je peux faire des approches et des coups roulés, a-t-il déclaré mardi. Mais on parle d’aller sur le terrain et de jouer contre les meilleurs du monde sur les parcours de golf les plus difficiles et dans les conditions les plus difficiles. J’en suis très loin.»

PHOTO MARCIO JOSE SANCHEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Woods s’est adressé aux médias pour la première fois depuis son accident du 23 février sur une route sinueuse de la banlieue de Los Angeles. La police a déclaré qu’il roulait à au moins 135 km/h lorsqu’il a traversé un terre-plein et que son VUS a dévalé une colline.

Interrogé sur ses souvenirs de l’accident, Woods a répondu sèchement : « Toutes ces réponses ont été données dans le cadre de l’enquête, et vous pouvez lire tout cela dans le rapport de police. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des souvenirs du traumatisme, il a répondu : « Je n’en ai pas, non. J’ai eu beaucoup de chance de ce côté. »

Chanceux d’être en vie

Il s’est également senti chanceux d’être en vie et d’avoir encore sa jambe droite, et de pouvoir entrer dans le centre de presse de l’Albany Golf Club sans boiter de façon notable.

Woods est l’hôte du Hero World Challenge, qui commence jeudi pour 20 joueurs d’élite rassemblés pour un évènement non officiel du temps des fêtes qu’il organise depuis deux décennies.

Woods avait déclaré qu’il ne jouerait plus jamais à plein temps, mais qu’il pourrait toujours choisir quelques tournois par an. Il a dit que le retour du Masters, qu’il a gagné en 2019 après une chirurgie de fusion sur le bas du dos, était trop loin pour savoir qu’il pourrait jouer.

« Je ne prévois pas que cette jambe sera un jour ce qu’elle était, donc je n’aurai jamais plus le dos que j’avais, et l’horloge ne s’arrête pas, » a déclaré Woods, qui aura 46 ans le 30 décembre.

« Je suis déjà revenu d’une opération, d’une longue période d’inactivité et j’ai déjà gagné ou failli gagner. Je connais donc la recette pour y arriver, a-t-il ajouté. Je dois juste arriver à un point où je me sens suffisamment à l’aise pour pouvoir le faire à nouveau. »