Les Américains Justin Thomas (à gauche) et Jordan Spieth affrontent Viktor Hovland et Bernd Wiesberger

(Sheboygan) Les Américains Jordan Spieth et Justin Thomas ont effacé un déficit de trois points pour niveler la marque contre Viktor Hovland et Bernd Wiesberger après 10 trous à la Coupe Ryder.

Associated Press

Xander Schauffele et Patrick Cantlay ont semblé inspirés par leurs compatriotes lors des matchs disputés selon la formule des coups alternés. Ils ont transformé un déficit d’un point en avance d’un point alors qu’ils amorçaient le virage contre Lee Westwood et Matt Fitzpatrick.

Cantlay a donné les devants aux États-Unis en calant un coup roulé de 25 pieds pour un oiselet sur le neuvième vert, un coup qu’il a souligné en levant le poing vers le ciel.

Tous les golfeurs sont maintenant sur le neuf de retour, et les États-Unis menaient alors dans deux des quatre matchs à l’affiche. Les Américains, qui menaient 6-2 contre l’Europe après la première journée d’activités à la Coupe Ryder, tentent donc de creuser l’écart en tête.

PHOTO CHARLIE NEIBERGALL, ASSOCIATED PRESS Dustin Johnson célèbre son coup d’approche d’une distance d’environ 50 pieds au troisième trou, une normale-3 lors de son duel contre Paul Casey et Tyrell Hatton, en compagnie de Collin Morikawa.

Les Espagnols Jon Rahm et Sergio Garcia ont commencé la journée en perdant leurs trois premiers trous contre Brooks Koepka et Daniel Berger, mais ils sont venus de l’arrière et menaient par deux points après 13 trous.