(Sheboygan) L’histoire se répète pour les États-Unis à la Coupe Ryder. Et aussi pour l’Europe.

Associated Press

Les Américains ont entamé la journée en avance 6-2 et ont gagné les trois premiers trous du premier des deux matchs disputés selon la formule des coups alternés, samedi matin.

Dustin Johnson et Collin Morikawa ont pris les devants par trois contre Paul Casey et Tyrell Hatton, après que DJ eut calé son coup d’approche d’une distance d’environ 50 pieds au troisième trou, une normale-3.

En lever de rideau, Sergio Garcia et Jon Rahm espéraient retrouver leur touche magique de la veille. Les Espagnols avaient alors été les seuls à procurer une victoire à l’Europe. Ils se sont toutefois rapidement retrouvés en déficit de trois points après trois trous contre Brooks Koepka et Daniel Berger, avant de réduire l’écart à deux points lorsque Rahm a failli faire disparaître son coup d’approche au fond de la coupe au quatrième trou.

Les Européens Viktor Hovland et Bernd Wiesberger ont gagné le premier trou de leur match contre Justin Thomas et Jordan Spieth. Lee Westwood et Matt Fitzpatrick se trouvaient sur le premier tertre de départ du dernier match prévu en matinée, contre les Américains Xander Schauffele et Patrick Cantlay.