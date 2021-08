Cantlay fait preuve de sang-froid et l’emporte

(Owings Mills) Répondant à la pression en fin de ronde et pendant six trous de prolongation, Patrick Cantlay a réussi un coup roulé d’une distance de 18 pieds pour remporter le Championnat BMW, dimanche.

Doug Ferguson La Presse Canadienne

Cantlay a eu le dessus sur Bryson DeChambeau, qui a raté quatre tentatives d’oiselet pour l’emporter, dont la dernière lors du sixième trou de prolongation.

Cantlay a remis une carte de 66 (moins-6) et il a inscrit un oiselet au 18e trou pour forcer la tenue d’une prolongation.

Il s’agissait de sa troisième victoire de la saison sur le circuit de la PGA. Ce plus récent titre a permis à Cantlay de se hisser au sommet du classement de la Coupe FedEx et de s’assurer de la sixième et dernière place automatique au sein de l’équipe américaine à la Coupe Ryder.

Cantlay amorcera maintenant le Championnat du circuit de la PGA avec une avance de deux coups au classement, alors que la course vers la bourse de 15 millions US se poursuit.

Il s’agissait d’une grosse déception pour DeChambeau, qui semblait en position de l’emporter quand il a réussi un oiselet au 16e fanion et quand il a vu Cantlay envoyer sa balle à l’eau au 17e.

Son seul grand moment de la journée est survenu quand il a sauvé une normale après avoir envoyé sa balle dans le ruisseau aux abords de l’allée du 18e fanion, lors du quatrième trou de prolongation.

DeChambeau a aussi ramené une carte de 66 et il a montré un pointage cumulatif de moins-27. Aucun golfeur de l’histoire de la PGA avec ce pointage ne s’était incliné lors d’un tournoi.

Sungjae Im a inscrit un oiselet lors des deux derniers trous et il a joué 67 pour s’emparer seul du troisième rang. Rory McIlroy (67) a conclu l’évènement en quatrième place.

Il y a eu beaucoup de tension sur le parcours de Caves Valley, et ce, même si la victoire n’était pas à l’enjeu.

Le Sud-Africain Erik van Rooyen pointait au 139e rang du classement de la Coupe FedEx il y a trois semaines. Il a gagné le Championnat Barracuda, il a pris le septième échelon la semaine dernière et il a joué 65 lors de la ronde finale du Championnat BMW pour s’insérer dans le top-30, qui participera au dernier tournoi de la saison.

Sergio Garcia retourne quant à lui à East Lake pour une première fois depuis 2017. Il s’est classé à égalité en sixième position pour grimper dans le top-30. Max Homa et Charley Hoffman ont été évincés.

Le Canadien Corey Conners a connu une belle ronde finale de 65 et il a conclu le tournoi à égalité au 22e échelon. Il sera du Championnat du circuit de la PGA. Son compatriote Mackenzie Hughes (73) n’y sera pas.