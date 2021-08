(Owings Mills) L’occasion était là, mais le roulé n’a pas trouvé la coupe. Non, ce n’était pas Bryson DeChambeau tentant de jouer sous les 60, mais plutôt Jon Rahm essayant de prendre les devants, samedi matin, au Championnat BMW.

Doug Ferguson Associated Press

Rahm a complété sa deuxième ronde, qui avait été retardée la veille par un orage à Caves Valley, et il a raté des occasions d’oiselets sur 15 et 10 pieds. Il s’est finalement contenté d’un pointage de 66 pour demeurer à deux coups de la tête.

DeChambeau avait raté une occasion de battre le record de la PGA, au mieux — et d’inscrire la 13e ronde sous les 60 de l’histoire du circuit, au pire — jusqu’à ce qu’il rate des roulés de 15 et six pieds à ses deux derniers trous, vendredi.

Il a dû se contenter d’un score de 60 et d’une avance d’un coup sur Patrick Cantlay (63).

La deuxième ronde a été interrompue pendant 90 minutes en raison d’un orage. Rahm était le seul joueur qui aurait pu rattraper DeChambeau lors de la reprise des activités samedi matin.

DeChambeau se retrouve à moins-16 après 36 trous.

Les Canadiens Mackenzie Hughes (71) et Corey Conners (70) sont en 38e place, à moins-4.