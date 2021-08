Smith et Rahm partagent la tête au New Jersey

(Jersey City) Cameron Smith a raté une occasion de jouer 59, mais il a tout de même rejoint Jon Rahm au sommet du tournoi The Northen Trust, samedi.

Associated Press

Smith a ramené une carte de 60 (moins-11) pour établir le record du parcours Liberty National. Il a raté un coup roulé d’une distance de 12 pieds pour un oiselet lors du 18e trou.

Rahm a connu une séquence de quatre oiselets en cinq trous au premier neuf, mais son neuf de retour a été en montagnes russes. L’Espagnol a réussi trois oiselets, mais il a commis un double boguey et un boguey. Il a joué 67.

Les deux golfeurs montrent un pointage cumulatif de moins-16 et ils auront une journée de repos avant de reprendre les activités.

La ronde finale a été remise à lundi en raison de l’arrivée de l’ouragan Henri le long de la côte nord-est des États-Unis.

Les dirigeants du circuit de la PGA ont décidé de suspendre les activités au Liberty National dimanche. Henri est devenu un ouragan tard samedi matin et la côte du New Jersey en face de Manhattan était sous alerte de tempête tropicale et d’inondations.

C’est la deuxième fois en 10 ans que le premier tournoi des éliminatoires de la Coupe FedEx est chamboulé par un ouragan. En 2011, le tournoi avait eu lieu à Plainfield et l’arrivée de l’ouragan Irene avait forcé le circuit à réduire l’évènement à 54 trous et à prendre fin à l’issue de la ronde du samedi. Un tremblement de terre avait aussi ponctué l’évènement.

Derrière Smith et Rahm se retrouve le Sud-Africain Erik van Rooyen, qui a inscrit 10 oiselets pour signer une carte de 62. Il n’accuse qu’un coup de retard derrière les meneurs.

Justin Thomas (67) et Tony Finau (68) complètent le top-5, à deux coups de la tête. Shane Lowry (62), Viktor Hovland (65) et Tom Hoge (67) partagent quant à eux la sixième place, à moins-13.

Le Canadien Corey Conners est encore au plus fort de la lutte en vertu d’une ronde de 62. Il a fait un bond de 37 positions pour présenter un pointage cumulatif de moins-12, à égalité avec Harold Varner III (68).

Le Canadien Mackenzie Hughes a bouclé le parcours en 69 coups et il a glissé à égalité au 28e échelon, à moins-8.