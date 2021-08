PHOTO CRAIG BROUGH, ACTION IMAGES VIA REUTERS

(Carnoustie) Deux semaines après avoir gagné une médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo, l’Américaine Nelly Korda a entamé sa quête d’un deuxième titre en deux mois à un tournoi majeur du golf féminin avec une carte de 67 à l’Omnium britannique, jeudi.

Associated Press

Ce score de cinq coups sous la normale a permis à Korda, numéro un au monde, de se hisser au premier rang du classement du tournoi, où l’ont rejointe la Suédoise Madelene Sagstrom et la Sud-Coréenne Sei Young Kim.

Sagstrom n’a encore jamais terminé dans le top 10 à un tournoi majeur tandis que Kim a gagné un tel tournoi l’an dernier et occupe le quatrième rang au classement mondial.

Quatre golfeuses suivent à un coup des comeneuses.

Seule Canadienne inscrite au tournoi, Brooke M. Henderson a joué 71, et elle détient le 22e rang, à égalité avec 18 autres joueuses.

PHOTO RINGO H.W. CHIU, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La Canadienne Brooke M. Henderson

Henderson a complété sa ronde avec quatre oiselets, aux 3e, 6e, 9e et 13e trous, et trois bogueys, sur les 8e, 12e et 16e verts.

Par une journée nuageuse et fraîche, mais très peu venteuse, Korda a calé un roulé de cinq pieds sur le 18e vert au club de golf Carnoustie pour son huitième oiselet de sa journée.

Âgée de 23 ans, Korda est la nouvelle super-vedette du golf féminin. Elle a accédé au premier rang du classement mondial après son triomphe au Championnat de la PGA en juin. Elle a enchaîné avec l’or à Tokyo au début du mois d’août.

Korda totalise quatre victoires en 14 tournois en 2021 et elle est consciente qu’elle est la joueuse à battre lors de ce cinquième et dernier tournoi majeur en 2021.

« J’essaie de garder en tête que chaque journée est une nouvelle journée », a expliqué Korda, qui affiche un score combiné de 87 coups sous la normale lors de ses 21 dernières rondes.

« Ma position au classement [mondial] n’a pas d’importance. Toutes les joueuses arrivent à ce tournoi bien préparées avec l’intention de le gagner », a ajouté Korda, qui participe à un premier tournoi depuis les Jeux olympiques.