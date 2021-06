(San Diego) Russell Henley a amorcé l’Omnium des États-Unis en remettant une carte de 67 (moins-4), jeudi, terminant sa ronde au même moment que le vent du Pacifique prenait de l’ampleur.

Associated Press

Henley a effectué une belle approche et il a inscrit un oiselet au 18e trou pour se donner une avance d’un coup devant Francesco Molinari et Rafa Cabrera Bello. Les trois golfeurs ont fait partie des joueurs ayant pris le départ plus tôt dans la journée.

Brooks Koepka, double champion de l’Omnium des États-Unis, est au plus fort de la course après une ronde, ramenant une carte de 69 pour pointer provisoirement à égalité en cinquième position avec Xander Schauffele.

Plusieurs joueurs ont terminé la première ronde avec une carte de 70, dont le Canadien Adam Hadwin. Hadwin est loin devant ses compatriotes Mackenzie Hughes (73) et Corey Conners (75), qui ont joué au-dessus de la normale.

L’ancien champion de ce tournoi Webb Simpson a dû réussir un oiselet au dernier trou pour éviter une ronde de 80.

Le champion en titre de la PGA, Phil Mickelson, a signé une carte de 75 et il a mal commencé sa quête pour compléter le Grand Chelem sur le circuit de la PGA. Il a commis cinq bogueys lors de la première ronde.

Le champion en titre de l’Omnium des États-Unis, Bryson DeChambeau, le meilleur joueur au monde, Dustin Johnson, et Jon Rahm se sont quant à eux élancés sur les tertres en après-midi.

La ronde initiale sur le parcours de Torrey Pines a été retardée pendant 90 minutes en raison d’un épais brouillard.

PHOTO JAE C. HONG, ASSOCIATED PRESS Il est assuré que la première ronde du tournoi ne sera pas complétée avant vendredi matin.

Les habitants de la région ont surnommé ce phénomène météorologique la « pénombre de juin » (June Gloom).

Il est le résultat de la formation de stratus à basse altitude au-dessus des eaux froides du courant de Californie. Ces nuages se répandent durant la nuit dans les régions côtières de la Californie et sont souvent accompagnés de brouillard et de bruine, mais rarement de pluie.

Pour le reste, les prévisions météorologiques laissent entrevoir du temps sec et des conditions idéales pendant le week-end, bien que le brouillard sur la côte du Pacifique, à l’approche de l’été, représente souvent une source d’inquiétude.