(Mckinney) K. H. Lee était tout aussi heureux sur le parcours dimanche malgré la plus battante et il a fait fi du délai de plus de deux heures lors de la ronde finale pour remporter le tournoi AT & T Byron Nelson.

Schuyler Dixon

Associated Press

En guise de récompense, le Sud-Coréen a reçu la dernière invitation pour le Championnat de la PGA, qui aura lieu la semaine prochaine.

Lee a ainsi décroché sa première victoire sur le circuit de la PGA, en plus d’obtenir la chance de prendre le départ la fin de semaine prochaine à Kiawah Island en Caroline du Sud.

Il a conclu le tournoi à moins-25, trois coups devant Sam Burns, qui menait le tournoi après trois rondes.

De fortes pluies se sont abattues sur les meneurs lors de leur neuf de retour. De nombreuses flaques d’eau sont apparues sur les verts et une balle dans l’allée s’est même retrouvée coincée au milieu d’un ruisseau. Les joueurs ont lutté contre le déluge jusqu’à ce que la ronde soit mise sur pause en raison de la présence de foudre.

La majeure partie de l’eau accumulée sur les verts s’était dispersée lorsque l’action a repris 2 h 23 après le début de la pause. Lee a raté sa tentative d’oiselet au 16e trou, ce qui a réduit son avance en tête à deux coups. Il s’est toutefois repris en inscrivant des oiselets aux deux trous suivants. Le soleil a tout juste percé les nuages alors qu’il complétait sa ronde de 66 (moins-6).

Burns a joué une ronde plus difficile de 71 pour terminer à moins-22, un coup devant Charl Schwartzel, Daniel Berger, Patton Kizzire et Scott Stallings. Troy Merritt et Joseph Bramlett ont conclu le tournoi deux coups derrière, à moins-19.

Lorsque la ronde a été interrompue par la foudre, Jordan Spieth savait déjà qu’il n’arriverait pas à terminer au sommet du classement du tournoi présenté dans sa région natale de McKinney au Texas.

Spieth, qui accusait un retard de trois points sur le meneur au terme de la troisième ronde, a remis une carte de 71 pour terminer à égalité au neuvième rang. Il a percé le top 10 au TPC Craig Ranch pour la première fois, 11 ans après avoir été dans la course le dimanche alors qu’il n’avait que 16 ans. Le tournoi était alors disputé au TPC Four Seasons.

Le Canadien Roger Sloan a joué pour la normale dimanche (72) pour conclure le tournoi à égalité au 34 rang à moins-13.

Son compatriote Michael Gligic a grimpé au 47e échelon avec une ronde finale de 68. Il a terminé le tournoi à moins-11.

En raison de la pluie prévue en après-midi, des groupes se sont élancés du premier et du 10e tertre, mais la stratégie n’a pas été suffisante pour éviter un délai.