(New York) L’Américain Phil Mickelson, quintuple vainqueur en Grand Chelem, participera à la 121e édition de l’Omnium des États-Unis après avoir accepté une invitation qui lui évite d’avoir à passer par les qualifications, a annoncé vendredi la Fédération américaine de golf (USGA).

Agence France-Presse

Le gaucher, âgé de 50 ans, n’a jamais remporté l’Omnium des États-Unis, mais a fini second à six reprises, un record.

Il s’agira de la 30e participation de l’Américain à l’Omnium des États-Unis, qui cette année se tiendra du 17 au 20 juin à Torrey Pines, près de San Diego, sa ville natale.

« L’incroyable palmarès de Phil Mickelson au sein de l’USGA et sur l’ensemble de sa carrière compte parmi les plus remarquables de l’histoire du golf […] Nous sommes ravis de l’accueillir à l’Omnium des États-Unis de Torrey Pines cette année », a déclaré Mike Davis, directeur général de l’USGA.

Mickelson, qui n’a plus remporté de tournoi depuis 2019, a décroché cinq Majeurs : trois Masters d’Augusta (2004, 2006 et 2010), un Championnat PGA en 2005 et l’Omnium britannique en 2013.

« Gagner l’Omnium des États-Unis est un rêve perpétuel et insaisissable, je suis passé si près tant de fois », a rappelé l’Américain, second en 1999, 2002, 2004, 2006, 2009 et 2013.

En cas de victoire à l’US Open, le 116e mondial rejoindrait Tiger Woods, Jack Nicklaus, Gene Sarazen, Ben Hogan et Gary Player dans le club fermé des joueurs à avoir remporté les quatre Majeurs au cours de leur carrière.