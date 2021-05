(Mckinney) À une semaine du deuxième tournoi majeur de la saison, l’Américain Dustin Johnson s’est retiré lundi du tournoi AT & T Byron Nelson en raison d’une douleur à un genou.

Associated Press

Johnson avait subi une chirurgie arthroscopique au genou gauche après la saison 2019, et en conséquence il avait raté trois mois d’activités avant d’effectuer un retour au jeu à la Coupe des Présidents.

Il a déclaré par voie de communiqué « que je ressens de nouveau de la douleur à un genou ». Ainsi, après avoir consulté son équipe et des spécialistes, il a conclu qu’il était préférable de rater le tournoi AT & T Byron Nelson afin de se reposer et d’entamer sa rééducation.

« Je ne suis pas satisfait de la situation, et j’avais vraiment hâte de jouer cette semaine », a noté Johnson.

Le Championnat de la PGA sera présenté la semaine prochaine à Kiawah Island en Caroline du Sud, l’État de naissance de « DJ ».

Johnson, qui est le golfeur no 1 au monde depuis neuf mois, n’a pas terminé dans le top-10 au cours des six derniers tournois. Il s’agit de sa plus longue disette depuis celle de huit tournois en 2019, avant qu’il passe sous le bistouri.

Sa seule victoire cette saison a été enregistrée au tournoi international d’Arabie saoudite.