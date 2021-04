Golf

Classique Zurich

Finau et Champ se hissent à égalité en tête

(Avondale) L’équipe composée de Tony Finau et Cameron Champ a remis une carte de 68 (moins-4) sous le format de coups alternatifs et elle a rejoint le duo formé de Viktor Hovland et Kris Ventura au sommet de la Classique Zurich, vendredi.