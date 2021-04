Tony Finau (à droite) et Cameron Champ

Finau et Champ se hissent à égalité en tête

(Avondale) L’équipe composée de Tony Finau et Cameron Champ a remis une carte de 68 (moins-4) sous le format de coups alternatifs et elle a rejoint le duo formé de Viktor Hovland et Kris Ventura au sommet de la Classique Zurich, vendredi.

Brett Martel

Associated Press

Hovland et Ventura ont joué 69 pour montrer un pointage cumulatif de moins-13. Les paires disputeront la ronde de samedi sous le format de la meilleure balle avant de revenir aux coups alternatifs pour la ronde finale.

Ce fut une journée venteuse riche en émotions sur le parcours du TPC Louisiana, où il y a eu deux trous d’un coup.

Nick Watney, gagnant de ce tournoi en 2007, a réussi un trou d’un coup au 14e fanion, sur une distance de 224 verges. Un peu plus tard, au 17e trou, Graeme McDowell a répété l’exploit sur une distance de 217 verges.

Le duo composé de Justin Rose et Henrik Stenson a lui aussi signé une carte de 68 et il a fait un bond de 13 positions pour se hisser à égalité en troisième place, à deux coups des meneurs. Les Américains Bubba Watson et Scottie Scheffler (69) se trouvent aussi à moins-11.

Xander Schauffele et Patrick Cantlay, la seule équipe formée de deux joueurs du top-10 mondial, ont éprouvé des difficultés et ils ont bouclé le parcours en 74 coups. Ils ont tout juste évité le couperet, à moins-6.

Les Canadiens Michael Gligic, avec Vincent Whaley, et David Hearn, avec Zack Sucher, ont tous les deux joué 71 avec leur coéquipier et ils participeront aux rondes du week-end.