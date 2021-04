Plus tôt mercredi, le président de la Table de concertation de l’industrie du golf du Québec, Jean-Pierre Beaulieu, avait déclaré dans une lettre ouverte que le port du masque en tout temps pendant la pratique du golf « cause un préjudice extrême non seulement aux clubs de golf, mais d’abord et avant tout auprès des golfeurs ».

Vingt-quatre heures après la décision du gouvernement québécois d’imposer le port du masque lors de toute activité extérieure entre deux personnes de différentes bulles familiales, le premier ministre François Legault a clarifié sa position mercredi après-midi.

Alexandre Geoffrion-McInnis

La Presse Canadienne

« Au cours des derniers jours, plusieurs personnes sont revenues sur l’obligation du port du masque à l’extérieur. L’objectif de cette mesure, c’est d’empêcher la transmission du virus quand des personnes d’adresses différentes restent à moins de deux mètres. […] Dans une situation où on est certain de toujours rester à plus de deux mètres, comme par exemple le tennis ou le golf, ou assis dans un parc, il n’est pas nécessaire de porter le masque », a-t-il écrit dans un message publié sur Facebook.

Plus tôt dans la journée, le président de la Table de concertation de l’industrie du golf du Québec, Jean-Pierre Beaulieu, avait déclaré dans une lettre ouverte que le port du masque en tout temps pendant la pratique du golf « cause un préjudice extrême non seulement aux clubs de golf, mais d’abord et avant tout auprès des golfeurs ».

Les doléances de Beaulieu et du président de l’Association des clubs de golf du Québec, Martin Ducharme, ont donc été entendues.

« Nous sommes extrêmement soulagés. Nous en sommes presque à fêter la victoire. Présentement, ce qu’on partage auprès de nos gestionnaires, c’est qu’on conserve le protocole de 2021, et on verra les ajustements qu’on aura à apporter », a dit Ducharme.

Il a ajouté qu’une réunion est prévue jeudi matin afin de déterminer quels seront ces ajustements, puisque l’ACGQ recommandait déjà à ses membres que sa clientèle porte le masque du stationnement au vert de pratique, en passant par le chalet.

Ducharme a ainsi rappelé qu’un protocole sanitaire strict est imposé dans les divers clubs de golf du Québec depuis le 20 mai 2020, date de la réouverture des clubs de golf de la province, et qu’aucune éclosion n’a été rapportée dans les clubs membres depuis ce temps.

Lapierre prêt à présenter son tournoi à huis clos

Le tennis est un autre sport très populaire chez les Québécois qui bénéficiera des assouplissements annoncés par le premier ministre.

Plus tôt dans la journée, le vice-président de Tennis Canada et directeur de l’Omnium Banque Nationale, Eugène Lapierre, avait indiqué à La Presse Canadienne qu’il faisait confiance au gouvernement québécois.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le vice-président de Tennis Canada et directeur de l’Omnium Banque Nationale, Eugène Lapierre.

« Je ne suis pas un expert de la santé, et on veut tous régler la situation le plus rapidement possible, et revenir à notre vie d’avant. Je crois donc que le gouvernement fait son possible afin d’y parvenir. Évidemment, le danger est de perdre l’adhésion de la population en adoptant une mesure aussi extrême (que le port du masque obligatoire) », a confié Lapierre.

Par ailleurs, Lapierre a indiqué que les préparatifs allaient bon train en vue de la présentation de l’Omnium Banque Nationale — anciennement la Coupe Rogers —, du 6 au 15 août, même si cette édition-ci risque d’être différente des précédentes.

Une situation qui tranche avec celle du Grand Prix de Formule 1 du Canada, dont la présentation le 13 juin est compromise par les mesures sanitaires en place pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

« Nous avons adopté un protocole sanitaire très sévère, car on ne veut pas que tous ceux qui graviteront autour du tournoi — ils seront environ 400 au total, incluant les joueuses — deviennent un facteur de propagation. Ça, c’est notre priorité », a-t-il dit.

« Nous n’avons toujours pas reçu le feu vert (de la Santé publique), mais nous sommes prêts à écouter tous les conseils pour que ça ait lieu. Et nous sommes même prêts à présenter le tournoi sans spectateur, s’il le faut. […] De plus, il n’y aura qu’un hôtel exclusif assigné aux joueuses et à leur entourage, pour obtenir un environnement vraiment fermé, hermétique », a-t-il expliqué.

La Coupe Rogers de 2020 a été annulée en raison de la COVID-19.