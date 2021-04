L’industrie du golf québécoise a fortement réagi à la nouvelle directive de Québec qui oblige les golfeurs provenant de foyers différents à porter le masque, même à l’extérieur.

La Presse

« La récente décision du gouvernement du Québec concernant le port du masque en tout temps et en tous lieux, et ce, pour toute la durée de l’activité cause un préjudice extrême non seulement aux clubs de golf, mais d’abord et avant tout auprès des golfeurs. »

La citation est tirée d’une lettre ouverte signée de la main de Jean-Pierre Beaulieu, président de la Table de concertation de l’industrie du golf du Québec et directeur général de la Fédération de golf du Québec.

M. Beaulieu souligne que l’industrie du golf a toujours cherché à être un « acteur responsable afin de limiter les impacts de la COVID-19 », et rappelle en outre qu’« aucune éclosion n’a été identifiée dans les clubs de golf au cours de la saison 2020 ».

Le collectif proposait plutôt de rendre le masque obligatoire dès l’arrivée au stationnement, et jusqu’au tertre de départ. Sur le parcours, « le port du masque était demandé lorsque la distanciation physique de 2 m ne peut être respectée par les participants, si ceux-ci ne résident pas à la même adresse ». « Cette proposition nous semble respecter efficacement les mesures visant à minimiser la propagation du virus. » Il demande au gouvernement de revoir sa position.

M. Beaulieu rappelle bien sûr que le golf est un sport sans contact, individuel et sans partage d’équipement, où la distanciation physique est facile à respecter. Il souligne ensuite que les mesures déjà mises en place empêchent les rassemblements « avant, pendant et après les rondes ». Puis, la lettre ouverte offre une grande place au rappel des bienfaits du golf, notamment pour la santé physique et mentale.

« En 2020, il s’est joué près de 9 millions de rondes de golf au Québec. Il s’agit de 19 % de plus de rondes qu’en 2019. Nombreux sont les golfeurs qui attendaient l’ouverture des parcours de golf pour reprendre la forme physique et se donner un peu d’air mentalement. La décision imposée par le gouvernement vient jeter une douche froide sur toute une industrie et sur plus de 1,1 million de golfeurs. »