PHOTO CURTIS COMPTON, ATLANTA JOURNAL-CONSTITUTION VIA ASSOCIATED PRESS

(Augusta) Justin Rose possède un coup d’avance au Tournoi des maîtres à la suite d’un 72, vendredi.

Associated Press

Sa ronde a inclus quatre oiselets, mais autant de bogueys.

Il affiche 137, moins sept.

> Le tableau des meneurs

Ses plus proches poursuivants sont Will Zalatoris (68) et Brian Harman (69).

Zalatoris a récolté cinq oiseletstous en deuxième portion de parcours, incluant ses trois derniers trous.

Marc Leishman et Jordan Spieth ont un coup additionnel de retard, ayant joué 67 et 68.

Leishman a cumulé six oiselets, une séquence de trois de suite, et une autre de trois en quatre trous.

Spieth a remporté le tournoi en 2015, parmi ses trois victoires de prestige.

Vendredi, quatre de ses cinq oiselets ont été inscrits sur le deuxième neuf.

Bernd Wiesberger a accédé au peloton de tête via un 66, après un 74. Il a été l’auteur de sept oiselets.

Il est à moins quatre comme Tony Finau (66) et Justin Thomas (67), notamment.

Finau a mérité un aigle et six oiselets.

Le Canadien Corey Conners est parmi cinq golfeurs à moins deux, après une ronde de 69. Il a réussi un aigle au 13e trou.

Son compatriote Mackenzie Hughes a joué la normale à ce point-ci (72-72).

Gagnant de l’Omnium des États-Unis en 2020, Bryson DeChambeau a fait beaucoup mieux que la veille.

Il a joué 67, au lendemain d’un 76. Il se trouve à moins 1.

Le champion en titre Dustin Johnson se trouve à plus deux après 14 trous. Il a commis un double boguey au cinquième trou.

Phil Mickelson poursuit sa route, mais de justesse (75-72).