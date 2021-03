(Palm Beach Gardens) Aaron Wise a de nouveau joué 64 et a pris trois coups d’avance en tête à la Classique Honda, vendredi.

Associated Press

Wise a réussi des aigles au troisième et au 18e trou. Il est à moins 12.

« Je suis très heureux d’où j’en suis, mais ce terrain peut vous faire mal rapidement, a dit Wise, au sujet du PGA National.

« Il faut s’en méfier, d’autant plus qu’il reste beaucoup de golf à jouer. »

Âgé de 24 ans, Wise a été le champion de la NCAA en 2016, avec l’Université de l’Oregon.

En deuxième place se trouvent Matt Jones et Brandon Hagy (62), auteur d’un aigle et de six oiselets.

Jones a donné suite à un 61 en jouant 70, inscrivant quatre bogueys sur le deuxième neuf.

Sam Ryder a excellé avec un 63, se plaçant à moins huit.

Denny McCarthy (65), Scott Harrington (67), Shane Lowry (66) et Russell Henley (69) ont cinq coups de retard.

Harrington a mérité trois oiselets de suite à compter du premier trou. Lowry a ponctué sa journée avec un aigle.

Le Canadien Adam Hadwin a grimpé au tableau en jouant 65 au lendemain d’un 72, ce qui l’amène en 25e place.

Il a cumulé cinq oiselets et n’a pas inscrit de boguey.

Ses compatriotes Roger Sloan (69) et Mackenzie Hughes (72) affichent la normale.

Le champion en titre Sungjae Im a ramené une autre carte de 68 ; il doit se contenter du 16e rang.