C’est le numéro un mondial, Dustin Johnson (11-1), qui est le favori des parieurs cette semaine, même s’il n’a jamais fait mieux qu’une cinquième place en 11 participations.

Michel Marois

La Presse

L’Américain disputera les deux premières rondes avec deux autres favoris, Bryson DeChambeau et Collin Morikawa, dans un trio réunissant les vainqueurs des trois tournois majeurs disputés en 2020. Parmi les négligés, de nombreux experts croient aux chances de Viktor Hovland (25-1), de Tommy Fleetwood (35-1) et d’Abraham Ancer (70-1).

Un Canadien, 15 ans après Ames ?

Quatre Canadiens sont qualifiés pour le Championnat des joueurs : Corey Conners, Adam Hadwin, Mackenzie Hughes et Nick Taylor. Ils tenteront de répéter un exploit de Stephen Ames, seul Canadien à avoir remporté le tournoi, en 2006. Du groupe, Conners semble le mieux préparé après une excellente troisième place dimanche dernier, à l’Invitation Arnold Palmer. Hughes pourrait aussi bien faire sur un parcours où il s’est souvent bien débrouillé. En 2017, il était comeneur après la première ronde. Hadwin et Taylor, qui peinent à se mettre en marche cette saison, n’auront pas une grosse marge d’erreur sur un parcours exigeant comme celui du TPC Sawgrass.

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Corey Conners

L’ombre de Tiger Woods

Tiger Woods n’était pas à Sawgrass l’an dernier quand la pandémie a provoqué l’annulation du tournoi. Il n’avait pas prévu y être cette année encore, en convalescence après une cinquième intervention chirurgicale au dos au début de l’année, mais les graves blessures aux jambes qu’il a subies récemment dans un accident de la route laissent craindre que sa carrière soit maintenant terminée. Deux fois vainqueur du Championnat des joueurs, en 2001 et en 2013, Woods y a réussi plusieurs coups mémorables, mais aucun n’a été plus célébré que son coup roulé de 60 pieds sur le vert du 17e trou en troisième ronde du tournoi de 2001. L’excellent site du tournoi rappelle l’exploit et vous permet même de tenter de le répéter… virtuellement évidemment !

> Consultez le site du tournoi (en anglais)

Pas de raccourci au 18e !

Un jeune Canadien, Jeevan Sihota, a forcé les organisateurs à modifier les règles du parcours TPC Sawgrass. Le joueur de 16 ans, un émule de Bryson DeChambeau, avait pris un raccourci au 18e trou, l’été dernier pendant le Championnat des joueurs juniors, frappant volontairement sa balle dans l’allée du 9e trou – un coup de plus de 340 verges (!) au-dessus d’un lac, afin d’éviter l’herbe longue et d’avoir un meilleur angle au vert pour son deuxième coup. Plusieurs experts croyaient que DeChambeau et d’autres longs cogneurs adopteraient la même stratégie cette semaine. Prenant prétexte de la sécurité des spectateurs, les organisateurs ont décrété que l’allée du 9e trou serait hors limite pour ceux qui jouent le 18e trou.