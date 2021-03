(Rolling Hills Estates, Californie) Un homme a trouvé Tiger Woods inconscient dans un VUS lourdement endommagé après que la vedette du golf ait été victime d’un accident le mois dernier, ont déclaré les autorités dans des documents judiciaires obtenus vendredi.

Stefanie Dazio

Associated Press

Le résidant de Rolling Hills Estates, près du site de l’accident, a entendu du bruit et s’est rendu au véhicule, a écrit Johann Schloegl, adjoint du shérif du comté de Los Angeles, dans un affidavit.

L’homme a déclaré aux policiers que Woods ne répondait pas à ses questions. Le premier agent sur les lieux, Carlos Gonzalez, a dit que Woods était capable de lui parler et de répondre à des questions simples.

Woods a plus tard confié aux autorités qu’il ne savait pas ce qui a mené à la collision et qu’il ne se rappelait pas avoir conduit.

Les forces de l’ordre n’avaient pas encore mentionné que Woods était inconscient après l’accident. L’information est venue dans une déclaration de cause probable demandant qu’un mandat de perquisition soit approuvé pour l’enregistreur de données du véhicule Genesis-la boîte noire.

Schloegl a demandé les données des 22 et 23 février. L’accident s’est produit vers 7 h le 23 février. « Je pense que les données expliqueront comment/pourquoi la collision s’est produite », a écrit Schloegl.

Les autorités n’ont pas dévoilé ce qui a été découvert dans l’enregistreur.

Woods conduisait un Genesis GV80 2021, de la division de luxe de Hyundai, en tant qu’hôte du Genesis Invitational, au club Riviera. Le VUS a quitté une route du comté de Los Angeles et s’est écrasé dans une descente. Woods s’est blessé à la jambe droite et a dû être opéré.

Le shérif Alex Villanueva a dit que Woods conduisait seul par beau temps, qu’il n’y avait aucune preuve de facultés affaiblies et qu’il s’agissait « purement (d’)un accident ».

La longue intervention chirurgicale qui a suivi l’accident visait à stabiliser les os du tibia et du péroné brisés à la jambe droite de Woods. Des vis et des tiges ont été utilisées pour les blessures à la cheville et au pied.

La 10e opération de sa carrière est survenue deux mois après une cinquième opération au dos.