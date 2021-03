PHOTO CYNDI CHAMBERS, ASSOCIATED PRESS

(Ocala) Victorieuse à l’Omnium Gainbridge, Nelly Korda a continué dans la même voie au Championnat Drive On, jeudi.

Associated Press

Ayant joué 67, elle partage le sommet du tableau avec Jennifer Kupcho et Austin Ernst.

Un des cinq oiselets de Korda a été obtenu grâce à un coup d’approche de 50 pieds.

Korda jouait avec sa sœur aînée Jessica (69) et la golfeuse la mieux classée au monde, Jin Young Ko (75). Celle-ci a eu besoin de 40 coups sur le deuxième neuf.

Jessica Korda a obtenu six oiselets, mais a commis un double boguey.

Jessica Korda a triomphé au Tournoi Diamond Resorts, en janvier. Nelly s’est imposée le week-end dernier. Elles ne se voient pas comme rivales pour autant.

« C’est amusant plus qu’autre chose, a dit Nelly. Nous avons beaucoup de plaisir sur le terrain. »

Kupcho a connu une séquence de quatre oiselets d’affilée.

Ernst a inscrit des bogueys consécutifs, mais a conclu sa ronde avec un total de sept oiselets ; elle a réglé son deuxième neuf en 31 coups.

Jing Yan et Jaye Marie Green ont joué 68.

Jessica Korda et Lydia Ko sont parmi les 10 joueuses à 69.

Les Canadiennes Brooke Henderson et Jaclyn Lee ont entamé le tournoi avec un 74, un coup de mieux que leur compatriote ALENA Sharp.

Le club Golden Ocala est reconnu pour ses répliques de trous célèbres, dont trois d’Augusta National et deux du Old Course, à St. Andrews.