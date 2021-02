PHOTO PHELAN M. EBENHACK, ASSOCIATED PRESS

Le golfeur Tiger Woods a dû être transporté à l’hôpital à la suite d’un accident de la route à Los Angeles, mardi matin.

La Presse

Selon les autorités policières de la région, il a dû être extirpé de son véhicule à l’aide de pinces de désincarcération.

L'agent du légendaire golfeur Mark Steinberg a rapidement réagi : « Tiger Woods a été impliqué dans un accident à un seul véhicule ce matin en Californie et il a été victime de plusieurs blessures aux jambes. Il est opéré en ce moment même et nous vous remercions de votre appui et vous demandons de respecter sa vie privée. »

Pour l’instant, les enquêteurs ne connaissent pas les causes de l’accident.