(Los Angeles) Le golfeur vedette Tiger Woods a subi des blessures aux jambes quand le véhicule qu’il conduisait a effectué des tonneaux dans le comté de Los Angeles, ont confirmé les autorités et son gérant.

Stefanie Dazio

Associated Press

Il est actuellement sur la table d’opération et son état de santé n’est pas clair au moment d’écrire ces lignes. Un porte-parole du shérif du comté de Los Angeles a toutefois précisé sur les ondes de la télévision américaine que la vie de Woods n'était pas en danger.

PHOTO MIKE SEGAR, ARCHIVES REUTERS Tiger Woods

Woods, dont le prénom est Eldrick, a été extrait du véhicule avec les « mâchoires de désincarcération », a révélé le Bureau du shérif du comté de Los Angeles dans un communiqué. Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans cet incident.

Woods a été transporté à l’hôpital. Le véhicule a subi des dommages importants, a poursuivi le département du shérif.

« Tiger Woods a été impliqué dans un accident de la route ce matin en Californie. Il a subi de multiples blessures aux jambes, a déclaré son agent, Mark Steinberg. Il est présentement opéré et nous vous remercions de votre appui et du respect de sa vie privée. »

Un hélicoptère de la chaîne de télévision KABC a survolé la scène de l’accident. On pouvait y voir un véhicule renversé, le devant lourdement endommagé. Les coussins gonflables semblaient avoir été déployés. Le véhicule se trouvait sur une colline, en bordure de la route.

PHOTO ASSOCIATED PRESS

Woods était le seul occupant du véhicule, a déclaré le Bureau du shérif. L’accident s’est produit un peu avant 7 h 15, Heure du Pacifique.

Le golfeur se trouvait à Los Angeles ce week-end à titre d’hôte de l’Invitation Genesis, au club de golf Riviera, où il a présenté le trophée au vainqueur. Il devait passer les journées de lundi et mardi en tournage pour GOLFTV, l’un de ses commanditaires, propriété de Discovery Channel.

Selon Golf Digest, aussi propriété de Discovery, le tournage était constitué de leçons données à des célébrités sur le parcours. Woods n’a pas joué.

Le golfeur aux 15 titres majeurs n’a pas joué depuis le Championnat PNC, le 20 décembre, en compagnie de son fils de 11 ans, Charlie. Il a subi une cinquième intervention chirurgicale au dos, une microdiscectomie, deux jours avant Noël. Il n’a pas donné d’indication sur une date de retour à la compétition.

Le Tournoi des Maîtres doit être disputé du 8 au 11 avril. Quand on lui a demandé pendant la retransmission de CBS s’il allait y être, il a répondu qu’il l’espérait.

C’est la troisième fois que Woods est impliqué dans une enquête sur des incidents en voiture. La plus célèbre est survenue le lendemain de l’Action de grâce 2009, quand son véhicule utilitaire sport est passé par-dessus une borne-fontaine et heurté un arbre. Cet incident a fait en sorte de rendre au grand jour ses problèmes conjugaux.

Lors de la deuxième, en mai 2017, la police l’a retrouvé endormi derrière le volant alors que son véhicule était garé d’une drôle de façon sur le bas-côté. Il a été arrêté et accusé de conduite avec les facultés affaiblies. Il a plus tard déclaré avoir eu une réaction inattendue à un médicament anti-inflammatoire qu’il prend pour ses douleurs au dos. Il a plaidé coupable à une accusation de conduite dangereuse et a obtenu de l’aide pour ses médicaments sous prescriptions et ses troubles du sommeil.