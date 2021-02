(Pebble Beach) Daniel Berger s’est rapidement inséré au plus fort de la lutte à l’aide d’un aigle et a conclu sa ronde avec un autre encore plus spectaculaire, et il a remporté l’Omnium de golf de Pebble Beach par deux coups, dimanche.

Doug Ferguson

Associated Press

Berger a calé un roulé d’une distance de 30 pieds sur le 18e vert et il a complété sa journée avec un score de 65, sept coups sous la normale. Sa fiche cumulative de 270, 18 coups sous le par, lui a permis de terminer devant Maverick McNealy, auteur d’une ronde finale de 66.

Berger a mérité une deuxième victoire depuis que le PGA a repris ses activités à la la suite de l’interruption causée par la pandémie de la COVID-19. En juin dernier, il avait gagné le tournoi Colonial en prolongation.

Meneur après 54 trous, Jordan Spieth a vu son avance de deux coups se transformer en un déficit de trois coups après les six premiers trous. Spieth a réussi des oiselets sur les deux derniers trous, pour une carte de 70.

Il a dû se contenter du troisième rang, à égalité avec Patrick Cantlay (68), à trois coups du sommet.

Seul Canadien à avoir participé aux quatre rondes, Nick Taylor, champion en titre, a terminé au 39e rang avec un score total de 284.

McNealy se trouvait à égalité au premier rang après vu son roulé pour un aigle au 18e trou, une normale-5, s’arrêter à quelques centimètres de l’objectif.

Berger, qui jouait au sein du groupe derrière McNealy, a suivi en expédiant sa balle sur le vert, à 30 pieds de la cible.

Avec deux roulés et un oiselet, il était assuré de remporter le tournoi, mais il a plutôt fini avec panache.

« C’est le meilleur roulé que j’ai effectué dans ma vie », a déclaré Berger, auteur d’un quatrième triomphe en carrière.

Spieth a terminé dans le top-4 pour une deuxième semaine de suite, un signe qu’il commence à retrouver son aplomb.

Le Texan est enlisé dans une disette qui remonte à sa victoire lors de l’Omnium britannique de 2017 à Royal Birkdale.