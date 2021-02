Chantal Guy Chronique

Tiger, son père, mon père et moi

L’animatrice Rebecca Makonnen était tellement enthousiaste et contagieuse au micro de Pénélope McQuade l’autre jour, à propos du documentaire sur Tiger Woods offert sur HBO, que je suis allée me taper les trois heures consacrées à la vie du golfeur le plus célèbre du monde. Mais même sans Rebecca, je l’aurais regardé. Tiger Woods est intimement lié à ma relation avec mon père que j’ai perdu trop jeune, il y a 15 ans.