(Kapalua) Ryan Palmer a signé une carte de 64, neuf coups sous la normale, ce qui le laisse à égalité avec Harris English à la veille de la ronde finale du Tournoi des Champions de la PGA.

Doug Ferguson

Associated Press

Palmer et English, qui a joué 66 samedi, affichent des dossiers cumulatifs de 198, 21 coups sous la normale. Ils détiennent une avance d’un coup sur Collin Morikawa, auteur d’une ronde de 65.

Évoluant avec English au sein du dernier groupe, Daniel Berger a raté un aigle par des poussières au 18e trou. Son oiselet lui a permis d’inscrire un score de 67, pour une fiche cumulative de 201 et l’exclusivité du quatrième rang, un coup devant le Sud-Coréen Sungjae Im (67) et Justin Thomas (68), le champion en titre.

Dustin Johnson a fait de son mieux pour maintenir la cadence jusqu’à son coup de départ au 15e trou, une normale-5 qu’il est capable d’atteindre en deux coups à l’aide d’un fer. Du tertre, il a expédié sa balle dans un obstacle d’eau et a dû se contenter d’un boguey en route vers un score de 69.

Johnson se retrouve parmi un groupe de six golfeurs avec des scores de 205, sept coups derrière les meneurs. La liste inclut les Espagnols Sergio Garcia (67) et Jon Rahm (69), les Américains Brendon Todd (70) et Xander Schauffele (70) et le Norvégien Viktor Hovland (68).

Le Canadien Nick Taylor a joué 69, pour un score cumulatif de 207, 12 coups sous la normale, ce qui le laisse au 21e rang avec quatre autres golfeurs.