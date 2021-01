Mike Whan quitte son poste de commissaire de la LPGA après 11 années à la tête du circuit féminin, une annonce surprise qui survient trois semaines seulement après qu’il eut aidé le circuit à se relancer à la suite d’une saison écourtée par la pandémie.

Doug Ferguson

Associated Press

Whan n’a pas indiqué à quelle date il comptait quitter le circuit, pas plus qu’il n’a donné la raison de ce départ. Il n’a pas non plus précisé ce qui l’attendait dans l’avenir.

La LPGA amorcera son calendrier 2021 complet dans deux semaines.