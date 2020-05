Un golfeur s'élançant au 11e trou du terrain de golf de Glen Abbey à Oakville, en Ontario. La frontière entre le Canada et les États-Unis demeurant fermée, le circuit Mackenzie a décidé d'annuler sa 8 e saison.

Golf : le Circuit Mackenzie et l'Omnium de Blainville sont annulés

Le circuit Mackenzie, le circuit canadien de golf professionnel, a annulé sa saison 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19.

La Presse canadienne

Servant de tremplin vers la PGA, le circuit Mackenzie a décidé de mettre une croix sur la saison 2020 avant même son commencement en raison des mesures frontalières et des restrictions sur les rassemblements à travers le pays.

La saison 2020 devait être la huitième du circuit Mackenzie, avec 13 tournois au programme — le plus grand nombre d’évènements dans l’histoire du circuit.

Le calendrier du Circuit Mackenzie prévoyait la tenue d’un seul tournoi au Québec. Il s’agit de l’Omnium Mackenzie Investments, qui devait avoir lieu au Club de golf Le Blainvillier, à Blainville, du 10 au 13 septembre.

« Nous avons pris un bel élan au début de la saison et nous sommes heureux de continuer à avoir un impact positif dans les communautés où nous jouons tout en offrant à nos joueurs la possibilité de progresser sur le circuit de la PGA », a affirmé le directeur général du circuit, Scott Pritchard.

« Notre engagement envers nos tournois et leurs communautés locales, ainsi qu’envers nos joueurs, est inébranlable et nous allons profiter de cette pause pour revenir plus forts en 2021 », a-t-il ajouté.

Le circuit avait déjà envoyé aux golfeurs des informations concernant leur admissibilité pour la saison 2021. Le statut des anciens membres sera basé sur les résultats de l’Ordre de mérite de la saison 2019 et les 60 premiers joueurs seront exemptés.

De plus, les joueurs qui ont obtenu leur statut lors des trois tournois de qualification de 2020 le conserveront pour la saison 2021. Les participants inscrits aux tournois de qualification qui n’ont pas encore été disputés seront assurés d’obtenir une place dans l’une des qualifications de 2021.