Attendu depuis plusieurs semaines, le match de golf impliquant Tiger Woods, Phil Mickelson, Tom Brady et Payton Manning a permis de recueillir 20 millions aux profits d’organismes œuvrant à la lutte contre la COVID-19, dimanche, au club The Medalist de Jupiter en Floride.

Michel Marois

La Presse

Un gros succès donc et les quatre joueurs ont offert un excellent spectacle malgré une pluie tenace, souvent intense, qui ne leur a pas toujours permis d’évoluer à leur meilleur niveau. Les conditions ont d’ailleurs retardé le déroulement de jeu et ce n’est qu’à la tombée du jour que Woods et Manning se sont imposés avec un trou d’avance au 18e trou.

Le duo avait pris l’avantage en remportant les troisième, quatrième et sixième trous, mais Mickelson et Brady sont revenus dans la lutte sur le neuf de retour en remportant les 11e et 14e trous. Ils n’ont toutefois pu jamais pu créer l’égalité.

Après le match, lors d’une brève cérémonie de présentation du chèque de 20 millions, Manning a bien résumé l’esprit de la compétition. « Nous avons, Tom (Brady) et moi, eu la chance de vivre un peu ce que ces gars (Woods et Mickelson) vivent toutes les semaines et, croyez-moi, nous étions intimidés. Mais quand je vois ce chèque et que je pense aux intervenants de première ligne qui livrent présentement un combat bien plus grand que tout ce que nous avons pu expérimenter pendant nos carrières, je suis vraiment reconnaissant. »

PHOTO MIKE EHRMANN, USA TODAY SPORTS Le match de golf impliquant Tiger Woods, Phil Mickelson, Tom Brady et Payton Manning a permis de recueillir 20 millions aux profits d’organismes œuvrant à la lutte contre la COVID-19.

Woods a renchéri : « Je ne suis pas sûr que Phil et moi aurions tenu longtemps devant les joueurs de la NFL qui fonçaient sur Tom et Peyton! Mais c’est vrai que les héros, aujourd’hui, sont ceux qui luttent contre la COVID-19 et je suis content d’avoir pu contribuer un peu à ma façon. »

Disputé sans spectateurs, mais en présence d’une grosse équipe de diffusion du réseau américain TNT – les conditions de distanciation sociale n’ont pas toujours paru parfaitement respectées… –, « The Match - Champions for Charity » s’est déroulé dans une ambiance très détendue.

Les joueurs portaient des micros et échangeaient régulièrement entre eux et avec les commentateurs et leurs invités. Charles Barkley, Alex Rodriguez, Brooks Koepka, J.J. Watt, Russell Wilson et plusieurs autres ne se sont d’ailleurs pas gênés tout au long de la journée pour lancer des défis payants aux joueurs, ce qui a permis de récolter plusieurs centaines de milliers de dollars supplémentaires.

Brady a paru le plus gêné par la météo et aussi un peu par la pression, surtout sur le neuf d’aller, ce qui est quand même étonnant de la part d’un athlète qui a si souvent brillé dans les situations les plus tendues. Longtemps moins performant que Manning, même si les deux ont la même marge d’erreur, Brady a quand même sauvé la face en réussissant le coup de la journée, au 7e trou, quand il a calé un coup d’approche d’une centaine de verges.

« Une saison intéressante… »

PHOTO MIKE EHRMANN, USA TODAY SPORTS Phil Mickelson et Tom Brady durant « The Match - Champions for Charity »



À quelques semaines de la reprise des activités sur le circuit de la PGA, Woods a paru en meilleure forme que Mickelson. Évoluant sur un parcours qu’il connaît à la perfection – il est membre au club Medalist, comme plusieurs autres joueurs du circuit de la PGA –, il a été très constant, au contraire de son rival.

En entrevue, Woods a d’ailleurs avoué : « Je me préparais pour Augusta (le tournoi des Maîtres), quand la saison a été interrompue. Après ça, je suis rentré à la maison. J’ai pu continuer de m’entraîner, recevoir mes traitements et j’ai pu passer beaucoup de temps avec mes enfants, ce qui est vraiment bien. »

Quand on lui a demandé à quoi pourrait ressembler son calendrier au cours des prochaines semaines, Woods a répondu. « Ce sera une saison intéressante. Je vise évidemment les tournois majeurs et ils vont s’enchaîner rapidement à la fin de l’été. Ce sera important de bien gérer tout ça. »

Le premier tournoi officiel de la reprise aura lieu du 11 au 14 juin au club Colonial de Fort Worth au Texas.