Rivaux sur le circuit de la PGA depuis plus de 20 ans, Tiger Woods et Phil Mickelson se livreront ce week-end un nouveau duel, épaulés cette fois de leurs copains Peyton Manning et Tom Brady lors d’un évènement caritatif.

PHOTO CURTIS COMPTON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Champions for charity : puissance quatre !

Il n’y a pas que les golfeurs amateurs qui sont de retour sur les parcours. Certains circuits professionnels n’ont jamais cessé leurs activités, aux États-Unis ou ailleurs, et les meilleurs joueurs ont repris l’entraînement en vue de la reprise des compétitions sur le circuit de la PGA, le 11 juin, au Texas.

Michel Marois

La Presse

On a d’ailleurs eu droit le week-end dernier à un avant-goût de ce qui nous attend avec le « Driving Relief », un évènement caritatif impliquant Rory McIlroy, Dustin Johnson, Rickie Fowler et Matthew Wolff qui a permis de récolter plus de 5 millions au profit d’organismes œuvrant dans le domaine de la santé.

Une reprise en douceur, il faut bien l’avouer. Sac au dos et en bermuda, les quatre golfeurs avaient souvent l’air d’un quatuor d’amateurs réunis pour une partie amicale et on était loin de l’intensité de vrais tournois.

L’ambiance risque d’être différente dimanche quand Tiger Woods et Phil Mickelson se livreront un nouveau duel, « The Match – Champions for Charity », épaulés cette fois de leurs copains Peyton Manning et Tom Brady.

La première version de « The Match », l’automne dernier, avait vu Mickelson toucher une bourse de 9 millions d’une compétition où le gagnant raflait toute la mise.

PHOTO JOHN LOCHER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La première version de « The Match », l’automne dernier, à Las Vegas, avait vu Phil Mickelson toucher une bourse de 9 millions d’une compétition où le gagnant raflait toute la mise.

Cette fois, les quatre participants ne toucheront aucune bourse, mais l’évènement permettra d’amasser au moins 10 millions au profit de la lutte contre la COVID-19.

Même si leur relation personnelle s’est améliorée au cours des dernières années, Woods et Mickelson ont toujours été de vifs rivaux sur les parcours et une compétition n’est jamais purement amicale entre eux.

Brady et Manning

C’est aussi le cas entre Peyton Manning et Tom Brady, deux des plus grands quarts-arrières de l’histoire de la NFL, qui se sont livré des duels mémorables sur les terrains de football et se débrouillent aussi fort bien au golf avec chacun une marge d’erreur de huit.

Manning fera équipe avec Woods (ils sont commandités par Nike), alors que Brady jouera avec Mickelson.

PHOTO EZRA SHAW, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Deux des plus grands quarts-arrières de l’histoire de la NFL, Tom Brady et Peyton Manning, se sont livré des duels mémorables sur les terrains de football.

Les quatre concurrents sont aussi habiles dans le « trash talk », comme ils l’ont démontré lors du point de presse annonçant l’évènement il y a quelques semaines. Et ils n’ont pas la langue dans leur poche. Les maisons de paris ont d’ailleurs établi des cotes sur le nombre de jurons qui devront être censurés à la télé !

Cela nous amène justement au plus gros bémol de ce duel : présenté par le réseau TNT aux États-Unis, il ne sera diffusé au Canada que par HLN (CNN Headline News).

La retransmission risque par ailleurs d’être assez éloignée de ce qu’on voit habituellement au golf, les animateurs et analystes de TNT, le coloré Charles Barkley notamment, privilégiant toujours le spectacle. L’ancien joueur étoile de basketball doit justement être de la compétition sur un trou et plusieurs autres défis spéciaux sont prévus, question d’amasser davantage d’argent.

Il faudra patienter encore quelques semaines avant de revoir Woods, Mickelson et les autres vedettes du circuit masculin dans une vraie compétition, mais ce « match » en compagnie de Peyton Manning et Tom Brady devrait être fort divertissant.

EN BREF

« The Match – Champions for Charity »

Où : au club Medalist de Jupiter, en Floride

Quand : dimanche 24 mai, 15 h

Qui : Tiger Woods et Peyton Manning c. Phil Mickelson et Tom Brady

Objectif : amasser 10 millions au profit de la lutte contre la COVID-19

La formule : le premier neuf sera joué selon la formule à quatre balles (chaque joueur jouant sa balle), en retenant le meilleur pointage de chaque équipe. Manning et Brady pourront chacun retrancher trois coups : un sur un trou à normale trois, un sur un trou à normale quatre, et un sur un trou à normale cinq. Le deuxième neuf sera joué selon la formule en coups alternés modifiée, chaque joueur d’une équipe frappant un coup de départ avant de choisir le meilleur coup et de frapper à tour de rôle sur la balle jusqu’à ce qu’elle soit dans le trou.

Défis spéciaux : une série de défis spéciaux sont apparemment prévus tout au long de la compétition afin d’amasser des fonds supplémentaires pour la lutte contre la COVID-19. Une rumeur indique par exemple que les concurrents pourraient être obligés de disputer le quatrième trou à normale cinq avec un seul bâton !

Diffusion au Canada : HLN ou en ligne