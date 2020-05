Tom Brady et Peyton Manning s’étaient affrontés le 24 janvier 2016 lors du match éliminatoire entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Broncos de Denver. Les Broncos avaient vaincu les Patriots 20-18. Les deux hommes s’affronteront à nouveau, au golf, cette fois, le 24 mai près de Miami. Brady jouera avec Phil Mickelson tandis que Manning sera avec Tiger Woods. ,

Tiger Woods et Peyton Manning VS Phil Mickelson et Tom Brady contre la COVID-19

(Hobe Sound) Le match impliquant Tiger Woods et Phil Mickelson, qui aura lieu le 24 mai, est lié à un don de 10 millions pour lutter contre la crise de la COVID-19.

Associated Press

Le match aura lieu au Club de golf Medalist, un peu au nord de Miami.

Jeudi, Turner Sports a annoncé plus de détails sur « The Match : Champions for Charity », un match télévisé opposant Woods et Peyton Manning à Mickelson et Tom Brady.

PHOTO CURTIS COMPTON, AP Tiger Woods et Phil Mickelson durant une ronde de pratique avant le Tournoi des maîtres, le 3 avril 2018.

Le Medalist est l’endroit où Woods joue quand il est à la maison.

Brady et Manning connaissent le terrain

Manning et Brady ont dit qu’ils y avaient déjà joué. Manning a manqué de balles de golf avant d’atteindre le 18e trou, tandis que Brady a inscrit un 106.

Ce sera en formule meilleure balle pour les neuf premiers trous, puis en version modifiée des coups alternés sur les neuf derniers.

L’évènement sera diffusé le 24 mai, à 15 h (HLN, TNT, TBS, truTV).

WarnerMedia et les quatre joueurs feront collectivement un don de bienfaisance de 10 millions au profit de divers efforts de secours en lien à la COVID-19, aux niveaux local et national.