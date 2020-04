Tournoi des Maîtres: l’exploit de Tiger, un an plus tard

Chaque année, le Tournoi des Maîtres marque le véritable début de la saison de golf. Ce ne sera pas le cas cette année. La pandémie de COVID-19 a forcé l’annulation de toutes les compétitions prévues au cours des prochains mois et les golfeurs amateurs doivent aussi ronger leur frein. Il faudra donc se contenter des reprises du tournoi de l’an dernier, ce qui n’est pas si désastreux, la présentation 2019 ayant été mémorable. Un an après le triomphe de Tiger Woods, revenons sur cet exploit et sur les raisons qui font de ce tournoi l’un des évènements les plus mythiques de l’année sportive.