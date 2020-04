Les organisateurs de l’Omnium britannique étudient la possibilité d’annuler le tournoi prévu cet été au club Royal St. George’s à cause de la pandémie de la COVID-19.

Associated Press

L’organisation Royal and Ancient a répondu dans un court communiqué acheminé aux membres des médias qu’elle analysait ses options pour le tournoi qui doit se dérouler en juillet. Le directeur général Martin Slumbers a mentionné que « nous sommes dans le processus de réflexion pour trouver une solution » à causes des nombreux facteurs extérieurs qui peuvent influencer la décision.

Slumbers a ajouté que « nous sommes bien conscients de l’importance d’offrir des directives claires aux amateurs, aux joueurs et à tout le monde impliqué (dans l’évènement), et nous tentons de résoudre ce problème le plus rapidement possible ».

La 149e édition de l’Omnium britannique doit se dérouler du 16 au 19 juillet. La dernière fois que ce tournoi a été annulé, c’était en 1945 à cause de la Seconde Guerre mondiale.

D’autre part, le Championnat senior de la PGA, qui devait être présenté au Michigan, a officiellement été annulé.

L’organisation’PGA of America’a précisé que sa décision avait été prise en accord avec la directive de confinement émise par l’État du Michigan le 23 mars.

Le Championnat senior de la PGA devait être présenté à Benton Harbor, au Michigan, du 21 au 24 mai. Il se déroulera l’an prochain au club de golf Southern Hills de Tulsa, en Oklahoma, mais devrait effectuer un retour à Benton Harbor en 2022.