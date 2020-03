(Los Angeles) Le Championnat de la PGA, deuxième tournoi du Grand Chelem dans le calendrier du circuit professionnel nord-américain, initialement prévu du 14 au 17 mai à San Francisco, a été reporté en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, a annoncé mardi l’instance.

Agence France-Presse

La PGA a indiqué dans son communiqué « travailler pour reprogrammer l’évènement plus tard dans l’année ». C’est le deuxième tournoi majeur à être victime de la COVID-19, après le Masters d’Augusta, lui aussi repoussé à une date ultérieure.

« Tout au long de notre processus d’évaluation, nous nous sommes engagés à suivre les conseils des autorités de santé publique et compte tenu de la mise en place d’un confinement contre le coronavirus à San Francisco, le report est la meilleure décision pour toutes les parties concernées », a déclaré le PDG de l’instance, Seth Waugh.

« Nous sommes en dialogue permanent avec la maire London Breed et son équipe de la ville de San Francisco et espérons pouvoir organiser le Championnat de la PGA au TPC Harding Park cet été quand il redeviendra sûr et responsable de le faire », a-t-il conclu.

Cette décision survient alors que des millions de résidents de la région de San Francisco ont reçu l’ordre de rester chez eux dans le but de ralentir la propagation du coronavirus.

Six comtés de la région de la baie de San Francisco et la ville de Berkeley sont concernés par cet effort à fournir alors que 258 cas de COVID-19 et quatre décès ont été enregistrés dans la zone, selon les chiffres fournis lundi.

La semaine passée, la PGA a dans un premier temps annulé quatre tournois, dont le Championnat des joueurs, communément considéré comme le 5e majeur, à l’issue du premier tour disputé jeudi dernier.