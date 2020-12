(Miami) La légende du golf australien Greg Norman a dû retourner à l’hôpital dimanche pour y recevoir de nouveaux soins après avoir été déclaré positif à la COVID-19 et a dit espérer, sur Instagram, qu’il s’agissait pour lui du « dernier rebondissement de cette saga de la COVID-19 ».

Agence France-Presse

Greg Norman a passé la journée de vendredi à l’hôpital après avoir développé des symptômes du coronavirus, mais l’Australien de 65 ans, ancien numéro un mondial qui a remporté en 1986 et 1993 le British Open, a écrit samedi sur Instagram qu’il était revenu chez lui et qu’il s’était placé en quarantaine à son domicile de Jupiter en Floride.

Une fois que son test positif a été confirmé, Norman a expliqué dimanche qu’il était retourné à l’hôpital pour recevoir une injection d’anticorps mais espérait rentrer chez lui plus tard dans la journée.

Le golfeur a vivement conseillé à ses abonnés sur les réseaux sociaux de prendre le virus au sérieux.

« Je suis en forme et fort et j’ai une haute tolérance à la douleur mais ce virus m’a détraqué plus que tout ce que j’ai pu connaître avant », a-t-il écrit.

« Les muscles et les articulations font souffrir à un autre niveau. Les migraines sont comme un burin qui frappe votre tête… Puis mon goût a disparu, la bière avait mauvais goût, comme le vin. Et finalement, j’ai parfois dû batailler avec ma mémoire pour retrouver des noms. Donc s’il vous plaît, faites attention », a-t-il ajouté.

Greg Norman a participé la semaine dernière au PNC Championship d’Orlando avec son fils Greg Jr., les deux ayant été déclarés négatifs au coronavirus avant et après l’évènement.