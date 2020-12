Le golfeur qui arborait un célèbre crochet sur son chandail et qui couvrait son bois de départ avec une peluche de tigre a vraiment bien paru sur le terrain.

Doug Ferguson

Associated Press

Tout comme Tiger Woods.

Charlie Woods, le fils de 11 ans de Tiger, a fait ses débuts à la télévision, samedi lors du Championnat PNC, et il a joué comme il le fait à la maison selon son père.

Charlie a adopté les mêmes manières que son père, célébrant du poing un superbe coup de bois -3 qui a laissé la balle à trois pieds du trou pour un aigle au troisième fanion.

Le duo a terminé la première ronde avec une carte de 62 (-10), à quatre coups de Matt Kuchar et son fils Cameron.

Charlie Woods est le plus jeune joueur à prendre part à cet évènement de 36 trous qui a pris forme en 1995, pour les champions d’un tournoi majeur et leur famille. Il aime assez le golf pour participer à des tournois juniors et il n’est pas intimidé de jouer devant une foule et des caméras.

Son élan était très fluide. Justin Thomas, qui jouait avec son père Mike, a même dit de Charlie qu’il ressemblait tellement à son père. Les Thomas ont joué 62, comme les Woods, et partagent la sixième place avec cinq autres duos.

Vijay Singh et son fils Qass ont remis une carte de 60 et ils occupent seuls la deuxième position, à -12.

Les équipes de Greg Norman, Tom Lehman et David Duval se retrouvent à égalité au troisième échelon, à -11.