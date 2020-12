(Dubaï) L’Anglais Lee Westwood, 47 ans, est redevenu numéro 1 européen, dimanche à Dubaï, en terminant deuxième du DP World Tour, la grande finale de la saison 2020, derrière son compatriote Matthew Fitzpatrick.

Agence France-Presse

Déjà sacré en 2000 et 2009, Westwood a encore joué -4 dimanche sur le parcours de Jumeirah, comme vendredi et samedi, et cela lui a suffi pour s’assurer une troisième couronne européenne aux dépens de l’Américain Patrick Reed, en tête de la Race to Dubaï avant ce dernier tournoi.

Le Français Victor Pérez, leader jeudi soir après un premier tour en 67, a bien terminé sa semaine, au 7e rang, après un gros passage à vide vendredi (74). Il a rendu une carte de 68 dimanche, comme Westwood et Fitzpatrick, et termine l’année au 6e rang européen.

Plusieurs joueurs européens de haut niveau avaient fait l’impasse sur cette finale, à commencer par l’Espagnol Jon Rahm et le Nord-Irlandais Rory McIlroy, respectivement 2e et 4e du classement mondial.

Classement final du DP World Tour de Dubaï après le 4e tour disputé dimanche sur le parcours de Jumeirah (par 72)

1. Matthew Fitzpatrick (ANG) -15 (68-68-69-68)

2. Lee Westwood (ANG) -14 (70-68-68-68)

3. Patrick Reed (É.-U.) -13 (70-64-71-70)

. Viktor Hovland (NOR) -13 (71-69-66-69)

5. Sami Välimäki (FIN) -12 (69-69-69-69)

. Laurie Canter (ANG) -12 (71-66-68-71)

7. Victor Pérez (FRA) -10 (67-74-69-68)

8. Tyrrell Hatton (ANG) -9 (69-68-72-70)

. Brendan Grace (RSA) -9 (72-66-72-69)

10. Tommy Fleetwood (ANG) -7 (69-69-74-69)

. Collin Morikawa (É.-U.) -7 (72-70-69-70)

. Adri Arnaus (ESP) -7 (71-68-67-75)

. Andy Sullivan (ANG) -7 (71-71-67-72)

14. Martin Kaymer (ALL) -6 (69-70-71-72)

. Erik Van Rooyen (RSA) -6 (68-73-70-71)

…

36. Henrik Stenson (SUE) -2 (70-71-72-73)

. Antoine Rozner (FRA) -2 (75-73-70-68)

43. Ian Poulter (ANG) -1 (74-68-71-74)

54. Matthieu Pavon (FRA) +3 (74-76-69-72)

61. Benjamin Hébert (FRA) +6 (75-77-70-72)