(Augusta) Jon Rahm a rejoint les meneurs à moins-9 au Tournoi des Maîtres, samedi matin.

The Associated Press

Rahm a donné le ton à sa journée de travail en réussissant un oiselet au 13e trou, après que la deuxième ronde a été interrompue la veille en raison de la noirceur. L’Espagnol a complété 15 trous et se trouve à moins-6 pour la ronde.

>>> Consultez le classement en direct

Le golfeur no 1 au monde, Dustin Johnson, ainsi que Justin Thomas, Abraham Ancer et Cameron Smith sont tous à moins-9 au Augusta National. Une cinquantaine de joueurs n’ont pu compléter 36 trous vendredi et étaient de retour sur le parcours tôt samedi matin.

Tiger Woods, le champion en titre, se trouve à moins-4 après avoir complété 14 trous en deuxième ronde.

Les 50 premiers golfeurs éviteront le couperet après la conclusion de la deuxième ronde. Ils seront ensuite de retour sur le parcours pour entamer la troisième ronde.