(Augusta) Tiger Woods a entrepris la défense de son titre du bon pied au Tournoi des Maîtres.

The Associated Press

L’Américain, qui a pris le départ sur le 10e tertre, a réussi des oiselets sur les deux normales-5, avant d’en ajouter un autre au 16e trou, une normale-3. Il a ainsi effectué le virage à moins-3 (33).

Woods a ajouté un autre oiselet à sa ronde au premier vert, se retrouvant alors à moins-4. Il est provisoirement à trois coups du meneur, Paul Casey. Webb Simpson est deuxième à moins-5, après avoir joué 67.

Woods connaît traditionnellement de mauvais débuts de tournoi à l’Augusta National, même lors de ses conquêtes du prestigieux veston vert. Il n’a fracassé la barre de 70 qu’une seule fois lors de la première ronde, lorsqu’il a joué 68 en 2010.

Heureusement, il semble enfin y avoir quelque chose de normal dans ce Tournoi des Maîtres d’automne : la pluie.

Environ une demi-heure après les coups de départ protocolaires de Jack Nicklaus et Gary Player devant la plus petite foule de l’histoire du tournoi, le tonnerre s’est fait entendre en provenance d’Amen Corner. Ce n’était qu’une rumeur, mais qui s’approchait rapidement.

Le parcours a été évacué en raison des éclairs dans le secteur vers 7 h 35. Le jeu a finalement repris à 10 h 22, avec plus de trois heures de retard.

Puisque le tournoi est présenté en novembre, les journées sont plus courtes. En conséquence, les organisateurs ont effectué des départs simultanés sur les tertres de départ d’Augusta National.

Et puisqu’il n’y a pas de spectateurs, seules 500 personnes — les membres du club et leurs familles, les femmes des joueurs, les journalistes et les dirigeants du tournoi — se sont réunies pour les coups de départ protocolaire. Nicklaus a pu compter sur sa femme, Barbara, vêtue de la traditionnelle chienne blanche, pour agir comme cadette.