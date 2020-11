PHOTO CHARLIE RIEDEL, ASSOCIATED PRESS

(Augusta) Il semble enfin y avoir quelque chose de normal dans ce Tournoi des Maîtres d’automne : la pluie.

The Associated Press

Environ une demi-heure après les coups de départ protocolaires de Jack Nicklaus et Gary Player devant la plus petite foule de l’histoire du tournoi, le tonnerre s’est fait entendre en provenance d’Amen Corner. Ce n’était qu’une rumeur, mais qui s’approchait rapidement.

Le parcours a été évacué en raison des éclairs dans le secteur vers 7 h 35.

Puisque le tournoi est présenté en novembre, les journées sont plus courtes. En conséquence, les organisateurs ont effectué des départs simultanés sur les tertres de départ d’Augusta National.

Et puisqu’il n’y a pas de spectateurs, seules 500 personnes — les membres du club et leurs familles, les femmes des joueurs, les journalistes et les dirigeants du tournoi — se sont réunies pour les coups de départ protocolaire. Nicklaus a pu compter sur sa femme, Barbara, vêtue de la traditionnelle chienne blanche, pour agir comme cadette.

Neuf joueurs ont complété un trou. Aucun d’entre eux n’a réussi d’oiselet. Le golfeur amateur chinois Yuxin Lin a commis un double boguey au 10e vert.