(Mamaroneck) L’Américain Bryson DeChambeau a remporté l’Omnium des États-Unis, mettant la main sur un premier titre majeur.

Il est le troisième golfeur à remporter un titre de la NCAA, le Championnat amateur des États-Unis et l’Omnium des États-Unis. Les deux autres ? Jack Nicklaus et Tiger Woods.

DeChambeau a été le seul joueur à inscrire un pointage sous la normale, dimanche, faisant fi des allées serrées de Winged Foot et de l’herbe longue avec des coups de départ d’une distance moyenne de 325 verges. Il a inscrit un score de 67 (moins-3) pour conclure le tournoi à moins-6, devenant du même coup le troisième golfeur en six éditions de l’Omnium des États-Unis à Winged Foot à jouer sous la normale.

Matthew Wolff, qui est âgé de 21 ans, tentait de devenir le plus jeune champion de l’Omnium des États-Unis depuis Bobby Jones en 1923 et le plus jeune vainqueur d’un tournoi majeur depuis le premier triomphe de Woods au Tournoi des Maîtres à l’âge de 21 ans en 1997. Wolff détenait une avance de deux coups sur DeChambeau avant la ronde finale.

Cependant, DeChambeau s’est détaché sur le deuxième neuf. Les deux golfeurs ont réussi un aigle au neuvième trou, mais Wolff a enchaîné avec un boguey au 10e, puis DeChambeau a inscrit un oiselet au 11e pour s’offrir une avance de trois coups.

Wolff a finalement bouclé la ronde finale en 75 coups pour terminer au deuxième rang, à six coups de DeChambeau. Le Sud-Africain Louis Oosthuizen a terminé au troisième rang à plus-2 à la suite d’une ronde de 73.

Taylor Pendrith, de Richmond Hill, en Ontario, a joué une ronde de 70 pour conclure à égalité au 23e rang à plus-10. Adam Hadwin, d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, a inscrit un score de 80 pour terminer le tournoi au 54e rang à plus-19.