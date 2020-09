Johnson en pleine forme avant l’Omnium des États-Unis

(New York) Dustin Johnson, vainqueur de la FedEx Cup et N.1 mondial, est le golfeur en forme de la fin d’été et aborde l’Omnium des États-Unis à partir de jeudi en grand favori, sous le menace toutefois de la nouvelle star Collin Morikawa ou de l’Espagnol Jon Rahm, sans oublier Tiger Woods.