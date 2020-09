(Rancho Mirage) Mirim Lee a réussi un spectaculaire aigle au 18e trou pour s’insérer dans une prolongation à trois qu’elle a remportée, dimanche, au tournoi ANA Inspiration.

Doug Ferguson

Associated Press

Il s’agissait d’une autre fin inattendue lors de ce tournoi majeur du circuit de la LPGA et aucune golfeuse n’a été plus surprise que Lee.

La Sud-Coréenne n’a pas mené de la journée jusqu’à ce qu’elle inscrive calmement un oiselet au 18e fanion pour vaincre la Canadienne Brooke M. Henderson et Nelly Korda en prolongation.

Lee a commis un boguey au 17e trou et elle ne semblait plus dans la course pour l’emporter, mais elle a calé son approche pour un aigle et une carte de 67 (moins-5).

Korda, une Américaine de 22 ans qui tentait de remporter un premier tournoi majeur en carrière, détenait une avance de deux coups avec quatre trous à disputer. Alors qu’elle menait par un coup au 18e fanion, Korda a raté l’allée et elle a dû se contenter d’une normale et d’une ronde de 69.

Henderson a perdu la tête après avoir commis un double boguey au 13e trou, mais elle a réussi un oiselet au 16e fanion. Elle a ajouté un oiselet au 18e trou pour remettre une carte de 69 et rejoindre Lee et Korda avec un pointage cumulatif de moins-15.

Lors du premier trou de prolongation, Korda a une fois de plus raté l’allée et elle a dû effectuer une approche qui lui a laissé une occasion d’oiselet sur une distance de 25 pieds. Henderson a quant à elle laissé son deuxième coup à court et elle raté deux roulés.

Lee a utilisé son bois-5 pour s’approcher à cinq pieds du trou et elle a réussi son coup roulé pour obtenir la victoire.

Il s’agissait de son quatrième titre en carrière dans la LPGA et un premier depuis celui qu’elle a gagné à la Classique Kia, il y a trois ans.