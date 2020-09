(Rancho Mirage) La Canadienne Brooke M. Henderson a égalé un record du parcours de Mission Hills grâce à un pointage de 30 au premier neuf, samedi, et elle partage le premier rang du tournoi ANA Inspiration avec Nelly Korda.

Doug Ferguson

Associated Press

Henderson a amorcé la journée avec un retard de six coups derrière Korda et elle a remis une carte de 65 (moins-7) pour remonter la pente. Elle tente de mettre la main sur un deuxième titre majeur en carrière.

Korda menait par deux coups, mais elle a connu des moments difficiles au premier neuf, commettant un double boguey au sixième trou. Elle s’est ressaisie en inscrivant trois oiselets sur le deuxième neuf pour jouer 71.

Les deux golfeuses montrent un pointage cumulatif de moins-12. Elles détiennent une avance de deux coups devant Lexi Thompson (69), Mirim Lee (71) et Katherine Kirk (67).

« Ç’a été un début facile. C’était bien et j’ai pu me relaxer un peu, a observé Henderson. Je voulais connaître une bonne ronde et grimper les échelons au classement le plus possible. Il reste encore beaucoup de golf à jouer, mais c’est plaisant de voir son nom là-haut. J’espère pouvoir offrir la même ronde demain. »

Korda, l’Américaine de 22 ans qui cherche à obtenir un premier titre majeur en carrière, a commencé sa remontée aux 11e et 12e trous, grâce à un oiselet. Elle en a ajouté un au 15e fanion, pour revenir en tête.

Thompson, qui accusait quatre coups de retard au début de la troisième ronde, a rapidement gagné deux coups sur la meneuse, à la suite d’un oiselet au cinquième trou pendant que Korda commettait un boguey.

Thompson a réussi un oiselet au neuvième fanion et pensait être en position de s’installer au sommet, mais c’est plutôt le seul oiselet qu’elle a inscrit du reste de sa ronde. Elle a même commis un boguey au 10e trou.

L’Espagnole Carlota Ciganda a ramené une carte de 67 et elle se retrouve seule en sixième place, à moins-9.

L’ancienne gagnante à Mission Hills Stacy Lewis (67), la championne de l’Omnium amateur féminin des États-Unis, Rose Zhang (68), Maria Fernanda Torres (69) et Mel Reid (69) partagent quant à elles la septième position, à moins-8.

Henderson aurait même pu se retrouver seule au premier rang si elle n’avait pas raté d’entrée de jeu un court coup roulé pour un oiselet. La Canadienne n’a pas été dérangée par cette petite erreur et elle a répondu avec un aigle au deuxième fanion. Elle a ajouté quatre oiselets au premier neuf.

Sa compatriote ALENA Sharp a bouclé le parcours en 73 coups et elle est loin derrière, à plus-3.