(TROIS-RIVIÈRES) Levez la main, les golfeurs qui ont déjà réussi un trou d’un coup. À 16 ans, Jean-Philippe Parr en compte déjà quatre ! Son plus récent est de loin son plus payant : il a été réalisé au Championnat provincial junior de Golf Québec, à Bromont, où la jeune étoile a remporté les grands honneurs.

LOUIS-SIMON GAUTHIER

Le Nouvelliste

Parr concluait du coup une semaine de rêve. Après avoir impressionné avec une septième place aux côtés des professionnels sur le même parcours du Château-Bromont, l’adolescent s’est imposé autant chez les juvéniles que du côté des juniors, dimanche. La compétition ralliait 120 golfeurs.

« Jouer dans deux tournois au même endroit en peu de temps, c’est un avantage. Je me souvenais bien de la vitesse des verts, même si les conditions avaient un peu changé », racontait Parr, très heureux de cette victoire, lui qui avait gagné l’Ordre de mérite du Québec l’an passé.

« C’est toujours le fun, remporter un gros tournoi. Plus jeune, j’avais fait la même chose dans les bantams. Cette fois-ci, c’est encore plus significatif parce que je gagne le juvénile et le junior en même temps », ajoute Parr, originaire du village de Saint-Célestin, à 20 km de Trois-Rivières, sur la rive sud du Saint-Laurent.

Pour poursuivre la lecture de cet article, cliquez ici.