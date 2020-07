Collin Morikawa a complété le deuxième parcours avec un score de 66, six coups sous la normale, pour une fiche cumulative de 131, 13 coups sous la normale.

(Dublin) L’Américain Collin Morikawa s’est forgé une avance de trois coups à l’issue de la deuxième ronde de l’Omnium de golf Workday Charity de la PGA, terminée samedi matin après avoir été interrompue en deux occasions à cause du mauvais temps vendredi.

Doug Ferguson

Associated Press

Il est venu à un coup près d’égaler le record après 36 trous sur le terrain de Muirfield Village, réalisé par Jason Dufner il y a trois ans, lors de l’Omnium Memorial.

Ses compatriotes Kevin Streelman (64) et Justin Thomas (66) se partagent le deuxième rang, un coup devant Sam Burns (66), également des États-Unis, et le Japonais Hideki Matsuyama (68).

Les Canadiens Nick Taylor (71) et Mackenzie Hughes (68) font partie d’un contingent de six golfeurs accusant un retard de sept coups sur Morikawa. Leur compatriote Adam Hadwin (73) se trouve un coup derrière Taylor et Hughes.

Corey Conners et Roger Sloan, deux autres Canadiens, ont également mérité leur billet pour les deux dernières rondes, mais plusieurs grands noms du golf professionnel masculin ont été éliminés.

La liste inclut Brooks Koepka, Brandt Snedeker, Jim Furyk, qui ont raté le seuil de qualification par un coup, Jordan Spieth, exclu par deux coups, ainsi que le Britannique Justin Rose. Ce dernier a ramené une carte de 80 en deuxième ronde après avoir joué 74 lors du parcours initial.