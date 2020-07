Trois joueurs ayant subi des contrôles positifs au coronavirus, mais étant maintenant asymptomatiques, joueront ensemble à l’Omnium Workday Charity.

Associated Press

La PGA a annoncé mercredi lors de la mise à jour de ses règles liées à la pandémie de la COVID-19 que Nick Watney, Dylan Frittelli et Denny McCarthy composeront un trio lors des deux premières rondes à Muirfield Village.

Les trois joueurs ont subi des contrôles positifs au coronavirus, mais respectent maintenant les critères des Centres de contrôle des maladies (CDC) et ont reçu le feu vert pour reprendre la compétition, a indiqué le circuit. Les joueurs dans cette situation devront être groupés ensemble ou jouer en solo. De plus, ils n’auront pas accès aux installations intérieures sur les sites des tournois.

Watney avait rapporté des symptômes modérés après avoir subi un contrôle positif lors du RBC Heritage à Hilton Head, en Caroline du Sud. Il s’est placé en isolement pendant 10 jours avant de rentrer chez lui à Austin, au Texas, en voiture.

Frittelli a été contrôlé positif après avoir été retranché au Championnat Travelers à Cromwell, au Connecticut. McCarthy avait subi un contrôle positif après la première ronde du Championnat Travelers.

Le circuit de la PGA a affirmé avoir modifié ses règles puisque des joueurs peuvent subir un contrôle positif même si le virus n’est plus dans leur système et après avoir reçu le feu vert des CDC.

La semaine dernière, le circuit a permis aux joueurs et cadets de revenir au jeu si un contrôle positif est suivi de deux contrôles négatifs à au moins 24 heures d’intervalle et s’ils ne présentent plus de symptômes. Ce changement a permis à Cameron Champ de participer à la Classique Rocket Mortgage à Detroit, là où il a terminé à égalité au 12e rang.