Le nom du golfeur américain Cameron Champ a été ajouté au groupe de participants en vue de la Classique Rocket Mortgage à Detroit en vertu d’une modification à la politique de la PGA qui procure une admissibilité aux joueurs qui ont reçu un résultat positif à la COVID-19 s’ils n’avaient aucun symptôme et s’ils ont obtenu deux résultats négatifs dans un intervalle d’au moins 24 heures.

Doug Ferguson

Associated Press

La décision, annoncée mercredi, représente le plus récent changement au « Plan sanitaire et sécuritaire » du circuit, qui entame sa quatrième semaine d’action après la pause forcée par le coronavirus. Champ fait partie d’un groupe de six joueurs et de deux cadets au sein de la PGA ayant obtenu des résultats positifs à des tests de dépistage.

Ricky Elliott, le cadet de Brooks Koepka, a subi un test positif avant le Championnat Travelers la semaine dernière au Connecticut et a plus tard obtenu un résultat négatif à un autre test.

Les dirigeants du circuit ont expliqué avoir consulté les responsables des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) à la suite de tests positifs asymptomatiques qui ont été suivis par un résultat négatif.

À la suite de cette consultation, les dirigeants de la PGA ont choisi d’adopter un modèle basé sur les tests, qui permet aux golfeurs ou aux cadets de reprendre le collier s’ils ont obtenu deux résultats négatifs dans un intervalle d’au moins 24 heures. Auparavant, la PGA employait un protocole qui exigeait que ceux ayant subi un test positif se placent en isolement volontaire pendant au moins dix jours.

Champ a subi un test positif à la COVID-19 le 23 juin et s’est retiré du Championnat Travelers. Selon la PGA, il a obtenu trois tests négatifs dans un intervalle de 72 heures. Il devait cependant se soumettre à un autre test de dépistage à son arrivée au Club de golf de Detroit.

Champ a amorcé sa ronde sur le 10e tertre jeudi après-midi.

Harris English et Chad Campbell ont obtenu des résultats positifs à leur arrivée à Detroit en vue de la Classique Rocket Mortgage, tandis que Brandon Wu et Jonathan Hodge ont subi des tests positifs au Colorado, sur le circuit Korn Ferry.

La PGA a précisé qu’ils étaient tous asymptomatiques. Ils seraient admissibles à faire un retour la semaine prochaine s’ils reçoivent deux résultats négatifs dans un intervalle d’au moins 24 heures.